Sasin: energetyka jądrowa to przyszłość

Jak napisał na Twitterze Sasin, spółki zawarły strategiczne porozumienie ws. rozwijania źródeł niskoemisyjnych, w tym budowy małych reaktorów jądrowych, a Tauron to - po PKN Orlen i KHGM kolejna spółka, "która zainwestuje w technologię SMR". "Energetyka jądrowa to przyszłość" - dodał Sasin.

Jacek Sasin, fot. Marek Wiśniewski

Jak poinformował Tauron w komunikacie giełdowym, w liście intencyjnym podpisanym z KGHM "strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy związanej z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy źródeł wytwórczych w technologii małych oraz mikro reaktorów jądrowych SMR, tj. energetycznych reaktorów jądrowych o mocy 5 do 300 MWe".

Dodano, że celem współpracy między spółkami jest określenie możliwości, charakteru oraz szczegółów potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR. "Przedmiotem współpracy będzie m.in. analiza dostępnych technologii i możliwości posadowienia instalacji wytwórczej w sąsiedztwie infrastruktury odbiorczej oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury istniejących bloków energetycznych oraz identyfikacja możliwości pozyskania optymalnej technologii, zainwestowania w inny sposób lub nawiązania innych form współpracy z podmiotami trzecimi już realizującymi lub planującymi realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR" - wskazał Tauron w komunikacie.

Jak tłumaczył podczas uroczystości podpisania listu prezes KGHM Marcin Chludziński, oznacza on oficjalny początek współpracy w sprawie zastosowania SMR zarówno w KGHM, jak i Tauronie, wymiany informacji technologicznych i wspólnych działań, aby tworzyć sprzyjające otoczenie prawne dla SMR w Polsce.

„Myślimy o latach 2029-2030, jeśli chodzi o działający reaktor” - powiedział Chludziński o ewentualnym terminie uruchomienia pierwszego SMR. Tauron jest głównym dostawcą energii dla KHGM, stąd kierunek tej współpracy jest dość oczywisty - zaznaczył Chludziński.

Na początku 2022 r. KGHM zawarło z amerykańską firmą NuScale umowę o wdrożenie technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.

Reaktor NuScale to pierwszy mały reaktor modułowy (SMR), którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval, ogólną zgodę na zastosowanie technologii. Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Projekt przewiduje eksploatację zespołów, składających się nawet z 12 takich reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku. Reaktory, wyposażone w liczne pasywne - czyli nie wymagające zewnętrznego zasilania - systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdującym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześć. wody. W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 30 dni chłodzenia. Na plac budowy pojedynczy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. Pierwszy zespół NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Pierwszy reaktorów z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030.