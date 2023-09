Sasin: podpisaliśmy umowę społeczną do 2049 r.; nie ma mowy, aby wcześniej odejść od węgla PAP

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego jest niezwykle ważna, bo pomoże nam przetrwać do 2049 r., do czego zobowiązaliśmy się umową społeczną. Nie ma mowy, aby wcześniej odejść od węgla – powiedział we wtorek w TVP Info minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

