Saxo Bank skoryguje polską ofertę

We wtorek 6 września 2022 r. zmieni się tabela opłat duńskiego Saxo Banku dla polskich klientów.

- Wprowadzane przez nas zmiany w ofercie dotyczą wyłącznie klientów w Polsce – zaznacza Marcin Ciechoński, szef marketingu Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej.

A czego dotyczą? Saxo Bank odpuści sobie opłatę za przechowywanie instrumentów finansowych. W zależności od typu rachunku wynosi 0,09-0,15 proc. wartości aktywów, ale nie mniej niż 5 EUR miesięcznie. Przy obecnym kursie daje to blisko 300 zł rocznie. W polskich biurach maklerskich standardem jest brak jakiejkolwiek tego typu opłaty, jeśli aktywa klienta są niższe niż 0,5 lub 1 mln zł (różni brokerzy mają różne zasady).

O połowę spadną prowizje od transakcji akcjami i ETF-ami, zarówno na GPW jak i na giełdach amerykańskich. ETF-y ze Stanów Zjednoczonych dostępne są jednak tylko dla inwestorów profesjonalnych. Prowizje na GPW będą wynosiły 0,1-0,15 proc., ale nie mniej niż 10-15 zł. Stawki procentowe będą więc niższe od polskiej normy, ale minimalne kwoty prowizji na GPW znacznie wyższe od tych z krajowych biur maklerskich mimo, że Saxo Bank skoryguje także je. Przez kilka dni wynoszą jeszcze nie mniej niż 65 zł dla GPW. Bardziej konkurencyjne są stawki za handel w Stanach Zjednoczonych.

Od 6 września skorygowane zostaną też stawki dla transakcji foreksowych w Saxo Banku.

Jeśli ktoś nie dokonuje żadnych transakcji przez pół roku Saxo Bank obciąża jego rachunek kwotą 100 USD. Z drugiej strony oferuje oprocentowanie wolnej gotówki. Stawka dla złotych to 2,92 lub 4,92 proc. Ta ostatnia to – podobnie jak najniższe prowizje - propozycja dla rachunku w wersji VIP. By go otworzyć trzeba wpłacić 1 mln EUR lub zrealizować w ciągu 3 miesięcy wielomilionowe obroty. Rachunek Platinum wymaga wpłaty 200 tys. EUR lub obrotów na poziomie mniej więcej jednej czwartej tego co w przypadku rachunku VIP, a zwykły 2 tys. EUR. Oczywiście prowizje są wtedy wyższe.

Warto pamiętać, że Saxo Bank zabiega o polskich inwestorów w oparciu o duńską licencję. Otwarcie tam rachunku oznacza więc de facto otwarcie rachunku w Danii, co ma konsekwencje w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych. Saxo Bank nie udostępnia też formularza PIT-8C.