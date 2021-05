Selvita tyje na Chorwacji

„PB’’: Jakie — z perspektywy Fidelty — są synergie, które można osiągnąć w ramach jednej grupy z Selvitą?

Z naszego punktu widzenia dużą przewagą Selvity jako właściciela jest to, że tworzymy teraz grupę skoncentrowaną wyłącznie na działalności CRO. Wcześniej wchodziliśmy w skład grupy farmaceutycznej, a później biotechnologicznej, więc nasza linia działalności nie była priorytetem. Teraz można skoncentrować się wyłącznie na tym biznesie i jego rozwoju. Nasza oferta uzupełnia się z Selvitą, jesteśmy silni m.in. w badaniach dotyczących chorób zakaźnych i zapalnych, oferujemy szerokie spektrum usług na wszystkich etapach prac przedklinicznych. Integracja przebiega bardzo sprawnie, w zakresie systemów IT powinna zakończyć się do czerwca.

W jaki sposób Fidelta będzie rozwijać się w najbliższych latach?

Zatrudniamy około 190 osób, z czego 170 to naukowcy, w 40 proc. co najmniej ze stopniem doktora. Obecnie w pełni wykorzystujemy powierzchnię laboratoryjną, ale już wcześniej zapadła decyzja o jej rozbudowie — trwa inwestycja, mająca powiększyć ją o ponad 2 tys. mkw. To umożliwi nam zwiększenie zatrudnienia o ponad 20 proc. i powiększenie wszystkich dywizji biznesowych. Rekrutacja nie jest łatwa, bo w Chorwacji brakuje absolwentów kierunków związanych z tzw. life sciences. Rywalizujemy o nich przede wszystkim z Tevą, Pfizerem i Xellią. Firmy te zatrudniają jednak przede wszystkim chemików i analityków, my jesteśmy w kraju jedynym poważnym pracodawcą skoncentrowanym na badaniach biologicznych, więc to daje nam przewagę. Zatrudniamy doktorantów i absolwentów studiów magisterskich lub Chorwatów, którzy wracają do kraju po pracy w firmach farmaceutycznych za granicą, i rozwijamy pracowników dzięki doświadczonej kadrze, której część pracuje też równolegle na uczelniach.

Wasze przychody w dużej mierze pochodzą od byłego właściciela — Galapagos, który zobowiązał się zlecać wam badania do końca 2025 r. Co będzie potem?

W tym roku suma gwarantowanych przychodów od Galapagos to około 7 mln EUR i z każdym kolejnym rokiem te gwarancje będą mniejsze. Do tej pory mieliśmy raczej płaską strukturę i nie posiadaliśmy rozbudowanego działu sprzedaży, więc teraz korzystamy z kompetencji, które w tym zakresie ma Selvita. Fidelta ma długą historię, ale w segmencie CRO zaczynaliśmy działalność osiem temu od małych projektów. Teraz jesteśmy już poważnym graczem w ramach grupy, pozyskujemy nowych klientów i możemy odgrywać znaczącą rolę na europejskim rynku CRO.