Senior może zostać startupowcem

Tworzenie nowych technologii nie jest domeną wyłącznie młodych. Tę ideę promuje program Silver Starters.

„Are you OK Today?” to aplikacja stworzona przez 82-letniego Holendera Hana van Doorna. Zintegrowany z nią system na bieżąco monitoruje zużycie energii w domach osób starszych. Wychwytuje częstość zapalania światła, korzystania z czajnika itp. Gdy w tym obszarze pojawią się anomalie, które mogą świadczyć o tym, że z seniorem dzieje się coś niepokojącego, wysyła sygnał do jego najbliższych. Rozwiązanie jest alternatywą np. dla telemedycznych opasek. Jest też przykładem tego, że rozwijać nowe technologie i wprowadzać je na rynek mogą także osoby starsze.