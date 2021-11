Royal Dutch Shell zapowiedział zmiany w działalności swojej rafinerii w miejscowości Wesseling w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Zakład ma zakończyć działalność w zakresie przerobu ropy naftowej do 2025 roku.

Shell zamierza wycofać się z produkcji oleju napędowego i benzyny w niemieckiej rafinerii na rzecz niekonwencjonalnych paliw.

Brytyjsko-holenderski koncern, który dąży do osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku, planuje wybudować w Niemczech fabrykę wytwarzającą gaz bio-LNG przeznaczony do napędzania pojazdów ciężarowych.

Nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące rozwoju produkcji zielonego wodoru i budowy jednostki, która ma wytwarzać syntetyczne paliwo lotnicze z biomasy.