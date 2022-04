Siła dolara niekorzystna dla cen złota

Ostatnie trzy tygodnie na rynku złota są okresem konsolidacji notowań tego kruszcu w okolicach 1920-1950 USD za uncję. Notowania złota uspokoiły się po wcześniejszym wystrzale związanym z wojną w Ukrainie – jednak nadal opierają się głębszym korektom ze względu na utrzymującą się awersję inwestorów do ryzyka i obawy przed pogorszeniem się sytuacji w globalnej gospodarce w kolejnych miesiącach.

W tym tygodniu ceny złota pozostają jednak pod pewną presją podaży. Wynika to z siły amerykańskiego dolara – indeks tej waluty dotarł wczoraj do najwyższych poziomów od maja 2020 roku. Wsparciem dla dolara okazało się bardziej jastrzębie podejście Rezerwy Federalnej do polityki monetarnej w USA, zasygnalizowane gotowością do obniżania sumy bilansowej Fed oraz do śmiałych podwyżek stóp procentowych.