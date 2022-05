W czasie dwóch dni inspirujących rozmów, spotkań i wymiany doświadczeń postaramy się dodać Uczestniczkom sił i odwagi, by mogły działać w zgodzie ze sobą – w czasach niepewności i wielkich wyzwań.

Zapraszamy na siódmą edycję konferencji: Power to Women, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w Warszawie. Jak co roku w wyjątkowej atmosferze Uczestniczki wymienią się wiedzą, doświadczeniami i dobrą energią.

W czasie spotkania:

dowiesz się, skąd brać odwagę do podejmowania nowych wyzwań

sprawdzisz, dlaczego kluczem do sukcesu jest partnerstwo i równość w domu

poznasz sposoby pracy nad pozytywnym nastawieniem

nauczysz się budować markę osobistą

sprawdzisz, jak rozpocząć przygodę z inwestowaniem

Dołącz do nas by, jak co roku, poczuć siłę wspólnoty, posłuchać mądrych wystąpień i poznać nowe inspirujące Prowadzące wśród których m.in.: Karolina Andrian, założycielka Fundacji Share the Care, Agnieszka Bobrukiewcz, właścicielka marki zegarków Christine Granville, dr Ewa Hartman, kierownik studiów Neuro-Przywództwo, wykładowca MBA, Dominika Nawrocka, ekspertka finansów osobistych, Helena Norowicz, aktorka i modelka, Małgorzata Nowosad, prezeska Fundacji Kobiet w Chirurgii, Aneta Pondo, prezeska Fundacji Miasto Kobiet, Agata Roczniak, prezeska Fundacji Diversum, Anna Rutkowska-Didiuk, współzałożycielka firmy Mokosh.

W programie wydarzenia m. in.:

marka osobista online w praktyce,

kobieta w męskim świecie,

jak zostać optymistką,

równość na rynku pracy zaczyna się w domu,

firmowe historie kobiet okiem prawniczki,

skąd czerpać odwagę do podejmowania nowych wyzwań.

