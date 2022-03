Skąd się bierze strach o złotego

Trzy zjawiska gospodarcze związane z wojną wywołują deprecjację waluty: bezpośrednie ryzyko destabilizacji, ryzyko inflacji oraz pogorszenie relacji cen eksportu do importu. Czy będą to zjawiska trwałe?

Obserwowaliśmy w ostatnich dniach największą wyprzedaż złotego od czasu światowego kryzysu finansowego z 2009 r. W ciągu dwóch tygodni euro zdrożało wobec złotego o 9 proc., co wcześniej wydarzyło się 13 lat temu. W pewnym momencie cena euro sięgnęła w poniedziałek 5 zł. Naturalne pytanie w takich warunkach brzmi: co dalej? Gdzie to się skończy? Nie jest oczywiście możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy rozebrać deprecjację na czynniki pierwsze i zobaczyć, które z nich mogą mieć charakter trwały, a które nie.