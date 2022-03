„Ze względu na obecną sytuację na Ukrainie, Skoda Auto boryka się z krytycznymi niedoborami części od kilku lokalnych dostawców, które mają wpływ na produkcję niektórych naszych modeli” - podał czeski producent w oświadczeniu.

Skoda dodała, że produkcja jest na razie kontynuowana w dwóch fabrykach w Rosji. Zaznaczono, że ostateczna decyzja o dalszej działalności w tym kraju zapadnie po konsultacjach zarządu Skody z kierownictwem grupy Volkswagena.

Rosja była drugim co do wielkości rynkiem Skody w 2021 roku. Nabywców znalazło tam ok. 90 tys. pojazdów.

„Strategia sprzedaży w Rosji i na Ukrainie jest obecnie przedmiotem intensywnych dyskusji. W związku z ostatnimi wydarzeniami można spodziewać się spadków w obu krajach” - podsumowano.