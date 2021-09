Słabną nastroje niemieckich inwestorów

We wrześniu nastroje panujące wśród niemieckich inwestorów nadal słabły. Obawiają się oni wyhamowania ożywienia gospodarczego w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków Covid-19 i przedłużającymi się problemami z łańcuchem dostaw.

Indeks nastrojów opracowywany przez instytut ZEW pokazał, że we wrześniu 2021 r. spadł on do 26,5 pkt z 40,4 pkt miesiąc wcześniej. To czwarta z rzędu miesięczna zniżka i najniższy poziom wskaźnika od półtora roku.

Eksperci podkreślają, że pomimo lepszej sytuacji gospodarczej ogółem, poszczególne branże w tym m.in. usług hotelarskich czy detaliczna mogą nadal cierpieć z powodu konieczności wprowadzenia nowych obostrzeń czy zwykłych obaw konsumentów związanych z zapowiadaną nową falą pandemii.

Producenci i konsumenci są też ofiarami problemów z dostawami surowców, ich wysokich cen, czy niedoborów chipów i szeroko rozumianej elektroniki.

Globalny niedobór półprzewodników w sektorze motoryzacyjnym i niedobór materiałów budowlanych w sektorze budowlanym spowodowały znaczne zmniejszenie oczekiwań dotyczących zysków dla tych sektorów – powiedział Achim Wambach, prezes ZEW, przypisując temu negatywny wpływ na oczekiwania gospodarcze.

Zaprezentowane wcześniej we wtorek dane pokazały, że produkcja przemysłowa w Niemczech w lipcu i rozwój gospodarczy strefy euro w II kw. były wyższe niż oczekiwano.