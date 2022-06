Soboń: w tej chwili nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Soboń był pytany, czy będzie waloryzacja 500 plus.

Wiceszef MF podkreślił, że rząd cały czas kieruje nowe rozwiązania wspierające do rodziny, jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który uzupełnia Program 500 plus. "W tej chwili nie pracujemy nad waloryzacją tego świadczenia. Raczej koncentrujemy się nad osłonami, które są kluczowe z punktu widzenia osób najsłabszych w okresie wysokiej inflacji. To są różnego rodzaju dopłaty, prąd, węgiel, tarcze antyinflacyjne, nawozy. To są rzeczy, które są dzisiaj kluczowe" - oznajmił Soboń.

Na pytanie, kiedy będzie szczyt inflacji, Soboń wskazał, że trudno dziś to z pełną odpowiedzialnością prognozować w momencie, gdy mamy wysoką inflację bazową, duży wzrost cen żywności i energii, zakręcony kurek z gazem i nadzwyczajne wydarzenia, bo "jesteśmy w szoku popandemicznym, surowcowym i wojennym".

"My sami zakładamy inflację w drugiej połowie roku niższą niż w pierwszej połowie roku i wyraźnie niższą inflację już w roku przyszłym" - poinformował Soboń.

W maju inflacja wyniosła 13,9 proc. rdr. Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 8,5 proc. rdr.