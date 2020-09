Japoński koncern zamierza spieniężyć do 40 proc. akcji swojego operatora telekomunikacyjnego. Cenę za jedną to 1204,50 jenów. Chce w ten sposób pozyskać 1,24 bln jenów (11,7 mld USD).

Grupa SoftBank pod koniec zeszłego miesiąca podała, że ​​zmniejszy swoje udziały w trzecim co do wielkości operatorze telekomunikacyjnym w Japonii. To jeden z elementów fali sprzedaży aktywów przez koncern, który gromadzi gotówkę.