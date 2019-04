Solidarność z energochłonnymi

Związkowcy domagają się wsparcia dla dużych odbiorców prądu. O rekompensaty zabiegają także cementownie.

Rządowi urzędnicy prowadzą dyskusje dotyczące zapisów projektu ustawy o rekompensatach dla sektorów energochłonnych. Przewiduje ona dofinansowanie do zakupu energii dla wielu dużych odbiorców, na przykład z branży metalurgicznej czy chemicznej. Źródłem finansowania będą przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2, które znacznie podrożały w ubiegłym roku, co przyczyniło się do podwyżek cen prądu. Jadwiga Emilewicz, kierująca Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), w którym powstał projekt, zapowiedziała niedawno, że wkrótce trafi on pod obrady rządu. Niecierpliwią się związkowcy oraz...