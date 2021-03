Solorz i Brzoska mierzą Eobuwie

CCC rozpoczęło negocjacje na wyłączność z Cyfrowym Polsatem i wehikułem inwestycyjnym twórcy InPostu. Chce im sprzedać 10-procentowe pakiety Eobuwia po 500 mln zł.

Poszukiwania mniejszościowych inwestorów dla Eobuwia, najcenniejszego aktywa w kontrolowanej przez Dariusza Miłka grupie CCC, weszły w decydującą fazę. W czwartek późnym wieczorem spółka poinformowała, że w ramach procesu preIPO rozpoczęła negocjacje na wyłączność z Cyfrowym Polsatem i spółką A&R; Investments, czyli wehikułem inwestycyjnym Rafała Brzoski, w którym zaparkowane są akcje InPostu. Potencjalni inwestorzy mają przeprowadzić badanie due diligence w Eobuwiu, a jeśli jego wyniki będą pomyślne - odkupić 10-procentowe pakiety od CCC po 500 mln zł. To preludium do debiutu giełdowego spółki, do którego ma dojść w 2022 lub 2023 r.