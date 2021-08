Spadek bezrobocia potwierdza ożywienie w niemieckiej gospodarce

Mocniej niż oczekiwano spadło bezrobocie w Niemczech, co powszechnie uważa się za potwierdzenie trwającego ożywienia w największej europejskiej gospodarce, donosi Reuters.

Według danych Federalnego Urzędu Pracy, w sierpniu 2021 r. liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 53 tys. w ujęciu wyrównanym sezonowo do poziomu 2,538 mln. Wynik jest lepszy niż oczekiwali ekonomiści, których mediana prognoz zakładała spadek rzędu 40 tys.

W efekcie skorygowana sezonowo stopa bezrobocia obniżyła się do 5,5 proc., co jest najniższym poziomem od marca 2020 r., kiedy to doszło po wybuchu pandemii koronawirusa do wprowadzenia pierwszego lockdownu.

Pozytywne zmiany w gospodarce podkreśla też spadek liczby osób zatrudnionych w ramach skróconych godzin pracy w programie ochrony miejsc pracy (Kurzarbeit). Oczekuje się, że w najbliższym czasie spadnie ona do około 1 mln po tym jak w kwietniu 2020 r. ustanowiła rekord na poziomie około 6 mln.