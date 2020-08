Specjaliści IT rozchwytywani

W branży informatycznej płace wciąż są wysokie, a ofert pracy raczej nie brakuje. W czasie pandemii najbardziej poszukiwani byli doświadczeni pracownicy.

Firma No Fluff Jobs zbadała sytuację specjalistów IT na rynku pracy w pierwszym półroczu 2020 r. Okazuje się, że w tym czasie zapotrzebowanie na takie osoby rosło, podobnie jak wynagrodzenia dla nich. Mediana zarobków zarówno w relacjach B2B, jak i dla etatowych pracowników była średnio o kilkanaście procent wyższa niż w tym samym okresie w 2019 r. W przypadku kontraktu wyniosła między 12 tys. a 17,6 tys. zł (plus VAT), a na umowie o pracę od 8,9 tys. do 13,2 tys. zł brutto. Przy tym w pierwszej połowie tego roku najwięcej aplikacji spływało na oferty pracy zdalnej.