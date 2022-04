Zarząd chce mieć możliwość skupienia nie więcej niż 150 tys. akcji, stanowiących 15 proc. kapitału. Budżet na to ma wynieść 3 mln zł, a przedział cenowy, po którym mają być kupowane akcje, ma wynosić od 10 do 100 zł.

Termin trwania skupu to nie więcej niż 36 miesięcy od podjęcia uchwały.

“Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych” - podano.

Akcje mogą być przeznaczone do dalszej odsprzedaży, do obsługi programu opcji menedżerskich lub do zamiany albo do zadysponowania w inny sposób.