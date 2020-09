Spółki łączą siły z myślą o OZE

Minutor Energia podpisał list intencyjny w sprawie połączenia z notowaną na małej giełdzie spółką HUB4Fintech.

Stworzenie podmiotu o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży OZE — taki cel przyświeca spółkom Minutor Energia (ME) i notowanej na NewConnect od 2017 r. HUB4Fintech (dawne CWA), które podpisały list intencyjny w sprawie połączenia. ME zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych, a HUB4Fintech — usługami szkoleniowymi, informatycznymi i doradczymi dla sektora publicznego (w pierwszym półroczu 376 tys. zł przychodów i 11 tys. zł straty netto). Majątek pierwszej zostanie przeniesiony do drugiej, za co udziałowcy ME dostaną akcje spółki przejmującej. Kurs HUB4Fintech zareagował wzrostem — w marcu walory HUB4Fintech kosztowały poniżej 0,3 zł, a w czwartek 10 września — nawet 1,8 zł.