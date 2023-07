Spółki memowe wróciły do gry

Akcje bigtechów stały się dla spekulantów za drogie. Ich uwaga skupia się teraz na dużych firmach, które próbują wrócić do dawnej świetności.

Tegoroczne odbicie rynku akcji nie udałoby się, gdyby nie inwestorzy indywidualni. Większość dużych banków inwestycyjnych przez długi czas straszyła przed kontynuacją giełdowego załamania z 2022 r. Inflacja miała spadać wolniej od oczekiwań, a banki centralne mocno zacieśniać politykę pieniężną, doprowadzając do recesji. Tymczasem żadne z zagrożeń się nie zrealizowało, a indeksy nie przestają rosnąć, przez co wielu strategów zmuszonych jest do korekty przewidywań.

Niczym rollercoaster

Rajd giełdowy napędzany jest głównie przez gigantów technologicznych, takich jak Microsoft i Alphabet, którzy mają w przyszłości korzystać ze zwiększonego zapotrzebowania na rozwiązania powiązane ze sztuczną inteligencją. Ich dominacja w głównym indeksie S&P 500 jest najwyższa od 60 lat. Jak wskazują dane Vanda Research, sześć spółek technologicznych odpowiadało w 2023 r. za ponad 70 proc. zwyżki indeksu.

Dość duży udział w tym wyniku mieli inwestorzy indywidualni, którzy w I półroczu średnio dziennie inwestowali w akcje 1,27 mld USD. Rekord padł w marcu i wyniósł 1,5 mld USD. W ostatnich dniach zakupy nie słabną, mimo że popularność bigtechów stopniowo gaśnie. Po słabszych wynikach Microsoft stracił sporą część wyceny, podobnie Tesla i Netflix.

Zdaniem spekulantów z popularnego forum WallStreetBets, dostępnego na platformie Reddit, dzieje się tak nie ze względu na negatywne wieści ze spółek, ale astronomiczne wyceny nie mające uzasadnienia w fundamentach. Grupa inwestorów, która po raz pierwszy zasłynęła w 2021 r., gdy dokonała masowego skupu akcji bliskich upadłości spółek Gamestop i AMC, podbijając tym samym kursy o kilkaset procent i doprowadzając do ruiny kilka funduszy hedgingowych, obrała nowe cele.

Czas, aby powstały z kolan

Najpopularniejszym wyborem spekulantów są teraz akcje Carvany, internetowego sprzedawcy samochodów używanych w Stanach Zjednoczonych. W 2022 r. w wielu plebiscytach wskazano ją jako najgorszą spółkę roku – nic jednak dziwnego, jej kurs, który u szczytu wynosił 240 USD, spadł o 98 proc. w związku z problemami finansowymi. Zadłużenie prawie wpędziło Carvanę w bankructwo.

Sytuacja zaczęła się jednak poprawiać, gdy po dużych zwolnieniach koszty spadły, a utrzymany duży udział w rynku pozwolił na odbudowę biznesu. Kilka miesięcy temu spółka przedstawiła prognozy na II kwartał 2023 r. - zysk EBITDA miał wynieść 50 mln USD, a średnia marża brutto 6 tys. USD w przeliczeniu na jeden produkt. Kilka dni temu okazało się, że ku uciesze spekulantów, każdą z obietnic udało się spółce spełnić. Kurs akcji podniósł się w tym roku już 850 proc.

Teraz uwaga skupiona jest bardziej na drugim ulubieńcu, sieci kin AMC. Spekulanci dwa lata temu tchnęli w nią życie i do dzisiaj mają do niej słabość licząc, że ta wkrótce odwzajemni sympatię i opublikuje zaskakująco dobre wyniki. Dawno oczekiwania nie były tak duże jak teraz – inwestorzy liczą, że rekordowy dla amerykańskich kin weekend, związany z premierą filmów “Barbie” i “Oppenheimer”, jest zwiastunem nowej popularności branży kinowej. Wielu inwestorów gra pod wyniki, które zostaną opublikowane 3 sierpnia.

Czas spekulacji

Od pewnego czasu spółki, w które inwestują amerykańscy spekulanci określa się memowymi, ponieważ to za pomocą memów, czyli satyrycznych obrazków wielu z nich dzieli się pomysłami inwestycyjnymi. Indeks Roundhill Meme, składający się ze wszystkich niszowych spółek, w które inwestują uczestnicy forum WallStreetBets, jest w tym roku na plusie 60 proc., podobnie jak naśladujący go ETF.

Mogłoby się wydawać, że zainteresowanie drobnych inwestorów podmiotami ocierającymi się o upadłość i pokaźne inwestycje w instrumenty spekulacyjne to sygnały początku hossy. Historia uczy jednak, że to świadczy raczej o jej szczycie. Tak było m.in. w 2021 r.