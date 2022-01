Spółki technologiczne w odwrocie przed podwyżką stóp procentowych

Sytuacja na rynkach podczas dzisiejszej sesji jest negatywna. Bez konkretnego kierunku zakończyła się sesja w Azji, a początek sesji europejskiej przyniósł duże rozbieżności. W przypadku Wall Street sytuacja wydaje się być jeszcze gorsza, i przypomina to, co działo się w drugiej części poprzedniego tygodnia. Wobec słabego początku nowego tygodnia oraz roku inwestorzy mogą zadawać sobie pytanie, czy w realiach wyższych stóp procentowych dalej opłaca się stawiać na te same typy co w ostatnich 2 latach?

Niemiecki DAX miał dzisiaj bardzo duży problem z przebiciem się powyżej poziomu 16 tysięcy punktów. Pomimo dzisiejszej przeceny, sytuacja nie jest tragiczna, gdyż do historycznych szczytów brakuje ok. 3%. Jeżeli popatrzymy sobie już na Nasdaq, tam sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Do historycznych szczytów brakuje ponad 9%. Możemy mówić o dużej niepewności, co do przyszłości sektora technologicznego, w szczególności przy idących sporych zmianach w polityce monetarnej. Stopy procentowe będą rosły niemal wszędzie, choć przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, mówi się również sporo o możliwości redukcji bilansu, co niekoniecznie może mieć pozytywny skutek dla akcji na Wall Street oraz na całym świecie. Jednocześnie polityka monetarna w Europie kolejny raz pozostanie daleko w tyle za zmianami w USA. Może to być oczywiście spora szansa, choć również spore zagrożenie. Wydaje się jednak, że przy obecnych czynnikach ryzyka wciąż związanych z koronawirusem, możemy doświadczyć popytu na akcje „wartościowe”, w szczególności w momencie oczekiwania na kluczowe zmiany w polityce monetarnej. Wyceny w Europie nie są tak wygórowane jak jest to na Wall Street, a dodatkowo nie brakuje spółek określanych jako wartościowe. Warto również zwrócić uwagę na zachowanie sektora bankowego w porównaniu do technologicznego. Ten pierwszy ma się zdecydowanie lepiej.