Spółki z Wall Street polecane przez analityków

Hossa podbiła wyceny amerykańskich spółek, ale nie znaczy to, że zniwelowała potencjał wzrostu najlepszych z nich. Analitycy mają swoich faworytów, a argumentów dostarczają im także najświeższe raporty finansowe.

Obniżka ratingu USA przez agencję Fitch stała się pretekstem do wyprzedaży akcji i odbicia notowań dolara, a trwający sezon wyników przyniósł tyle pozytywnych zaskoczeń, ile rozczarowań. Tych pierwszych dostarczył raport i prognozy Amazona, który jest jedną ze spółek hołubionych przez giełdowych analityków. Sprawdziliśmy, dla których spółek z Wall Street rekomendacje są najbardziej optymistyczne. Braliśmy pod uwagę nie tylko liczbę oraz treść pozytywnych zaleceń, ale również średnią cenę docelową.

Mastercard

Rekomendacje: 15 razy “kupuj”

Średnia cena docelowa: 461,82 USD (potencjał 17,5 proc.)

Spółce oferującej karty płatnicze sprzyjają obecne warunki makroekonomiczne. Analitycy od dłuższego czasu przekonywali, że wzrośnie popyt na usługi kartowe. Mimo to zapotrzebowanie na usługi Mastercardu przerosło ich oczekiwania, podobnie jak wyniki. W II kwartale 2023 r. wartość transakcji dokonanych kartami firmy wyniosła 1,84 bln USD, o 13,5 proc. więcej r/r. Przychody wzrosły natomiast o 14 proc. r/r, co pozwoliło wypracować zysk w wysokości 2,8 mld USD.

Przedstawiciele spółki w raporcie finansowym potwierdzili przekonanie rynku, że wydatki konsumenckie na podróże i rozrywkę zdecydowanie rosną, mimo że od zniesienia wszelkich obostrzeń pandemicznych minął rok. W II kwartale wydatki na wycieczki zagraniczne były o 54 proc. wyższe niż w roku przed pandemią. Eksperci oczekują, że popyt na płatności bezgotówkowe na stałe podniósł się po czasie koronawirusa i nie jest tylko chwilowy. Natomiast Mastercard przewiduje, że przychody będą rosły o kilkanaście procent rocznie, a koszty między 5 a 10 proc.

ServiceNow

Rekomendacje: 21 razy “kupuj”

Średnia cena docelowa – 638,24 USD (potencjał 14 proc.)

Firma oferująca platformę przetwarzania chmurowego, która ma pomagać w organizacji pracy biurowej, jest teraz u szczytu popularności. Nie dość, że jej obecne usługi cieszą się sporym zainteresowaniem – w II kwartale 2023 r. jej przychód z subskrypcji wyniósł 2,07 mld USD, o 25 proc. więcej r/r - to wkrótce mają pojawić się nowe, na które już przyjmowane są zapisy. We wrześniu spółka zamierza wprowadzić do sprzedaży szereg oprogramowania biurowego wykorzystującego sztuczną inteligencję (AI).

Jak wynika z prognoz spółki, nowe narzędzia mają pozwolić osiągnąć roczne przychody w wysokości 8,6 mld USD, zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych. Wszystko dzięki podwyżkom cen, które dla niektórych klientów mogą wynieść nawet 60 proc. Analitycy wierzą w powodzenie planu, ponieważ dotychczas spółka skutecznie utrzymywała dotychczasowych subskrybentów, mimo zmiany oferty i cen. Obecnie ServiceNow ma 1724 długoterminowych klientów, z czego 45 podpisało umowy warte ponad 20 mln USD.

Meta Platforms

Rekomendacje: 37 razy “kupuj”, 2 razy “trzymaj”

Cena docelowa – 377,18 USD (potencjał 20 proc.)

Właściciel Facebooka jest teraz jednym z ulubieńców ekspertów, którzy nie dalej jak rok temu wieszczyli mu rychły koniec dobrej passy. Gdy Mark Zuckerberg, prezes firmy ogłosił nową strategię związaną z inwestycjami w metawersum, analitycy pukali się w czołowo i śmiało rekomendowali sprzedaż akcji. Kurs zaliczył rekordowy spadek, jednak teraz, dzięki nowemu planowi ograniczania kosztów i rozwoju portali społecznościowych, nie ma po nim prawie żadnego śladu. Akcje spółki w tym roku podrożały o 155 proc.

Mimo sporej zwyżki ceny eksperci z Wall Street nadal widzą miejsce na wzrost. Po pierwsze, zadowalają ich wyniki – w II kwartale 2023 r. spółka osiagnęła 32 mld USD zysku, o 11 proc. więcej r/r. Po drugie, cieszy ich kierunek, w jakim idzie firma. Premiera nowej aplikacji Threads, która ma konkurować z Twitterem (o nowej nazwie X) oraz rozwój tzw. shortsów, krótkich filmików dostępnych na platformach Instagram oraz Facebook, ma dołożyć 34,5 mld USD do sprzedaży w III kwartale 2023 r. Analitycy wierzą, że stałe poprawianie atrakcyjności mediów społecznościowych, również o rozwiązania wykorzystujące AI, będzie latami pozytywnie wpływać na wyniki.

Amazon

Rekomendacje: 23 razy “kupuj”

Cena docelowa: 151,46 USD (potencjał 17 proc.)

Amazon podał wyniki po zakończeniu sesji w czwartek, 4 sierpnia, i przedstawił prognozy sprzedaży na kolejne trzy miesiące. Są lepsze od oczekiwań dzięki działalności e-commerce giganta. Spółka prognozuje, że przychody w obecnym kwartale wyniosą między 138 mld USD a 143 mld USD, tymczasem analitycy spodziewali się 138,3 mld USD. Zysk operacyjny ma z kolei wahać się między 5,5 mld USD a 8,5 mld USD, co przewyższa oczekiwania ekspertów na poziomie 5,41 mld USD.

Przychody Amazona w drugim kwartale wzrosły o 11 proc. do 134,4 mld USD, co również było wynikiem powyżej oczekiwań. Koszty operacyjne wzrosły o 7,5 proc. do 126,7 mld USD. Sprzedaż w sklepach internetowych firmy zwiększyła się o 4 proc. do 53 mld USD.

Ekspertom podoba się model działalności spółki. Po pierwsze dość mocno inwestuje ona w platformę chmurową, która ze względu na modę na AI przyciągnęła nowe, nieco spekulacyjne zainteresowanie akcjami. Dla długoterminowych planów nie jest jednak tak istotna jak podstawowy biznes związany z handlem elektronicznym. Spółka regularnie wprowadza rozwiązania mające na celu zwiększenie lojalności klientów na mocno konkurencyjnym rynku. Rozwija usługi dostępne w ramach subskrypcji Prime, poszerza dostępność jednodniowych dostaw. W krótkim terminie kluczowe będzie to, z jak dużymi kosztami będzie się to wiązać, w długim natomiast istotny będzie rzeczywisty wpływ na liczbę klientów.

Walmart

Rekomendacje: 25 razy “kupuj”, 4 razy “trzymaj”

Cena docelowa: 171 USD (potencjał 7,3 proc.)

Mimo że sieć kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą stacjonarną i dużymi dyskontami zlokalizowanymi pod aglomeracjami, to obecnie firma jest głównym konkurentem Amazona w walce o udziały w rynku sprzedaży detalicznej. Mocno stawia na sprzedaż internetową, rozwija subskrypcję Walmart+ w ramach której oferuje nie tylko zniżki na produkty, ale również usługi, takie jak wycieczki zagraniczne.

Mimo że jeśli chodzi o działalność internetową, Walmart nadal jest w tyle, to podsumowując jego ogólny udział w rynku oraz wielkość sprzedaży stał się niekwestionowanym liderem wśród detalistów. Od czerwca 2022 r. jego akcje podrożały o 35 proc., a mimo to analitycy nadal oczekują więcej. Podczas konferencji wynikowej 17 sierpnia liczą na przychody za II kwartał roku podatkowego, zakończonego 31 lipca, w wysokości 144,48 mld USD. Kluczowe będzie jednak utrzymanie obecnej strategii i premiowanie lojalności klientów. Dotychczas popularność sklepów sieci rosła podczas trudnej sytuacji gospodarczej, a w okresie dobrobytu spadała. Eksperci oczekują zmiany tego trendu, nowego wizerunku Walmartu jako sprzedawcy zarówno tanich produktów, jak i tych z wyższej półki cenowej.