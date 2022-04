Czwartek przynosi mieszane wskazania dla dolara, chociaż opublikowane w środę wieczorem zapiski z marcowego posiedzenia FED wypadły "jastrzębio" - członkowie tego gremium skłaniali się ku wyraźniejszym podwyżkom stóp procentowych (50 p.b.), oraz rozpoczęciu redukcji bilansu banku centralnego od maja w tempie 95 mld USD miesięcznie (60 mld USD obligacje i 35 mld USD MBS).

Potwierdziły one scenariusz, który rynki dyskontowały od pewnego czasu, być może stąd dzisiejsza reakcja, która nieco przypomina "sprzedaż faktów". Nadal nie jest jasne to, na ile majowy ruch na stopach o 50 p.b. rzeczywiście mógłby być jednym z kilku, oraz to, czy FED byłby skłonny redukować bilans w tempie szybszym niż 1,1 bln USD rocznie - wtorkowe słowa Brainard, która nawiązała to ery Paula Volckera rozbudziły nieco większe apetyty.

W grupie G-10 najlepiej zachowuje się dzisiaj funt zyskując o 0,22 proc., a najgorzej dolar australijski, który traci 0,32 proc. Ogólnie jednak zmiany są bardziej kosmetyczne. Rano opublikowane zostały dane z Niemiec nt. dynamiki produkcji przemysłowej w lutym, które nie wypadły źle, chociaż EURUSD nie zdołał się utrzymać dłużej ponad 1,09. Dzisiaj w centrum uwagi będą zapiski z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, które raczej nie przyniosą "jastrzębich" akcentów. Podobnie może być z posiedzeniem planowanym na przyszły czwartek. Negatywną presję na euro podtrzymują też informacje geopolityczne - do trudnych relacji z Rosją dołącza też fakt planowanych wyborów prezydenckich we Francji i niepokojąco silnej pozycji Marine Le Pen. Poza wspomnianymi zapiskami ECB uwagę przyciągną dzisiaj wystąpienia członków FED (Bullard, Evans, Bostic, Williams). EURUSD - kontynuacja przeceny Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech za luty ma małe znaczenie, biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie. Tym samym trudno było utrzymać EURUSD ponad poziomem 1,09 i notowania powróciły do trendu spadkowego. Na euro ciążą aspekty związane z perspektywami dla EBC (małe szanse na to, że stopy procentowe mogłyby zostać podniesione zanim dojdzie do wygaszenia QE), oraz ryzyko gospodarczo-polityczne (sankcje na Rosję, wybory we Francji). Dzisiaj o godz. 13:30 poznamy zapiski z marcowego posiedzenia EBC, które raczej nie wypadną "jastrzębio". Wieczorem mamy z kolei wystąpienia przedstawicieli FED, którzy mogą podbijać oczekiwania, co do majowego posiedzenia. Technicznie wciąż dominuje trend spadkowy, co zdaje się zapowiadać rychły test rejonu marcowego dołka przy 1,08.