Stany Zjednoczone zezwoliły Nvidii na transfer technologii. Powodem rozwój sztucznej inteligencji

Projektantowi chipów pozwolono również realizować zamówienia na chipy AI A100 i H100 za pośrednictwem swojego zakładu w Hongkongu do 1 września 2023 roku.

Urzędnicy amerykańscy przekazali Nvidii w środę, żeby przestała eksportować swoje dwa najlepsze chipy komputerowe do pracy ze sztuczną inteligencją do Chin. Jednak według firmy zakłóciłoby to rozwój chipu H100.

Firma poinformowała w czwartek, że Waszyngton zezwolił jej również na eksport niezbędny do zapewnienia wsparcia dla amerykańskich klientów A100 do 1 marca 2023 r.