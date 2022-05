Liczba użytkowników uruchomionego w październiku 2020 roku Starlink szybko rośnie. Na początku obecnego roku było ich 145 tys., a dwa miesiące temu już 250 tys.

W prezentacji dla Federalnej Komisji Telekomunikacji SpaceX ujawnił, że Starlink jest dostępny dotychczas w 36 krajach i w przyszłym roku jego zasięg zostanie rozszerzony na większość Azji, Afryku i Bliskiego Wschodu.

Starlink rozszerza ofertę dla użytkowników. W wersji podstawowej jednorazowy koszt urządzeń potrzebnych do korzystania z niego to 599 USD, a koszt miesięczny subskrypcji to 110 USD. W wersji premium jednorazowo za sprzęt trzeba zapłacić 2,5 tys. USD, a koszt miesięczny subskrypcji wynosi 500 USD. W ostatnim czasie zaoferowano także możliwość wstrzymania świadczenia usługi z miesiąca na miesiąc.