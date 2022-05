Podczas poniedziałkowego posiedzenia Ludowy Bank chin (PBOC) utrzymał benchmarkową stawkę jednoroczne średnioterminowej pożyczki na poziomie 2,85 proc. Oczekiwania rynku były w tym przypadku podzielone przy czym jeśli miałoby dojść do obniżki stopy to w granicach od 5 do 15 punktów bazowych.

Jak podaje agencja, PBOC przeprowadził natomiast rolowanie zapadających 100 mld juanów (15 mld USD) kredytów średnioterminowych bez zapewniania dodatkowej płynności.

Chińscy decydenci są zaniepokojeni rosnącymi rozbieżnościami w polityce monetarnej w stosunku do amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Jastrzębie podejście Amerykanów wzmocniło dolara i podbiło rentowności amerykańskich obligacji, co zaowocowało m.in. osłabieniem juana, wzrostem kosztów importu oraz odpływem kapitału, jak choćby w przypadku chińskich giełd.

Od końca marca juan stracił na wartości w stosunku do dolara o około 6,5%, co czyni go najgorszą walutą w Azji w tym okresie.

Sytuację powinno poprawić stopniowe redukowanie obostrzeń związanych z pandemią, której najnowsza fala, patrząc przez pryzmat bardzo słabych danych makro zaprezentowanych dzisiaj, odcisnęła się negatywnie na chińskiej gospodarce.