Stopy w Chinach bez zmian

Kluczowa stopa kredytów jednorocznych wynosi więc nadal 3,7 proc., a decyzja Ludowego Banku Chin (PBOC) była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami. Utrzymuje się na tym poziomie od styczniowej obniżki.

Z kolei pięcioletnia stopa, referencyjna dla kredytów hipotecznych, kształtuje się nadal na poziomie 4,45 proc. po rekordowej obniżce o 15 punktów bazowych w zeszłym miesiącu.

Zdaniem przedstawicieli banku centralnego, dalsze obniżanie stóp procentowych staje się coraz bardziej ryzykowne, gdyż druga na świecie po amerykańskiej pod względem wielkości gospodarka ożywa po ostatnich blokadach związanych z pandemią Covid-19. POBC musi przy tym brać pod uwagę systematyczne zaostrzanie polityki pieniężnej przez głównych „konkurentów” w tym przede wszystkim przez amerykańską Rezerwę Federalną, co skłania wielu inwestorów do transferu kapitału na bardziej „rentowne” rynki.

Decyzja Ludowego Banku Chin została niezbyt dobrze przyjęta przez inwestorów z chińskich giełd, co doprowadziło do spadku głównych indeksów po wcześniejszych ich wzrostach. Lekko na wartości zyskał z kolei juan w relacji do dolara.