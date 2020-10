Grupa Kapitałowa Lotos po dziewięciu miesiącach 2020 r. zanotowała niemal 1,139 mld zł straty netto - wynika z opublikowanych w czwartek wyników kwartalnych. W III kwartale zysk netto wyniósł 249 mln zł.

Jak podał Lotos, kwartalna EBITDA LIFO wzrosła do 443,2 mln zł, co kwartał do kwartału oznacza wzrost o 732 proc. Stało się to - jak zaznaczyła spółka - w niesprzyjających warunkach niskich marż produktów rafineryjnych oraz przy nieco lepszych cenach ropy naftowej i gazu.