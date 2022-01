Strata okazała się niższa niż w analogicznym okresie 2020 roku, gdy wyniosła 306 mln EUR.

Największa w Europie tania linia lotnicza pod względem liczby pasażerów nadal prognozuje, że w roku finansowym, który zakończy się 31 marca, odnotuje stratę w wysokości od 250 do 450 mln EUR i przewiezie blisko 100 mln pasażerów. Oczekuje, że w kolejnych 12 miesiącach liczba ta wzrośnie do ok. 165 mln.

Dyrektor generalny Michael O'Leary powiedział, że chociaż w ostatnich tygodniach rezerwacje dynamicznie rosły wraz ze zmniejszeniem obaw dotyczących koronawirusa w wariancie Omikron, to perspektywy pozostają niepewne.