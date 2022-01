Strateg Goldman Sachs obawia się dalszego słabnięcia rynku akcji

David Kostin uważa, że wzrosło ryzyko nie osiągnięcia prognozowanej przez niego wartości S&P500 na koniec roku, informuje Bloomberg.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie strateg Goldman Sachs przyznał, że jego prognoza osiągnięcia przez S&P500 na koniec roku 5100 pkt. jest coraz bardziej zagrożona. Podkreślił, że o ile spadek indeksu do 4000 pkt., czyli 10 proc. korekta wobec piątkowego zamknięcia, nie jest głównym scenariuszem, to taki ruch jest możliwy jeśli realna rentowność obligacji USA wzrosłaby o 60 pkt. bazowych do 0 proc.