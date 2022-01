Świat 5G dogoni science fiction

Czy polski biznes jest gotowy przejść na technologie działające w 5G i tworzenie własnych aplikacji? Pułapką może się okazać niski poziom innowacyjności gospodarki i zalew globalnych rozwiązań.

O olbrzymim potencjale technologicznym i gospodarczym 5G mówi się już od dawna. Wyjątkowo małe opóźnienia w przesyle danych, jakie gwarantuje sieć nowej generacji, dają nadzieje np. na błyskawiczny rozwój internetu rzeczy i przemysłu 4.0 opartego na automatyzacji i robotyzacji, a także wprowadzenie na drogi autonomicznych samochodów. Choć i u nas trwają testy i pilotaże zastosowania sieci 5G, w Polsce jeszcze wiele pozostaje tylko wizją przyszłości.

Czekając na aukcję częstotliwości

Pierwszym krokiem, na który czeka przede wszystkim sektor telekomunikacyjny, musi być aukcja częstotliwości 5G - odwlekana już od około dwóch lat.

- Aby pokryć zasięgiem sieci 5G cały kraj, potrzebujemy aukcji pasma 700 MHz. W miastach i większych skupiskach ludzi lub maszyn brakuje nam natomiast częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz. Bez tego większość operatorów nie może dzisiaj zaoferować pełnych możliwości sieci najnowszej generacji. Rynek wyczekuje nowych częstotliwości jak kania dżdżu, gdyż bez nich 5G nie może rozwinąć skrzydeł. Kolejną istotną kwestią są zasady bezpieczeństwa budowy sieci. Niestety w wyniku wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami upolityczniono tę kwestię. W konsekwencji wpisano do KSC [ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - red.] wymogi uzyskania opinii kolegium ds. cyberbezpieczeństwa w ramach procedury aukcyjnej. Taka opinia ciągle nie powstała – przypomina Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Niedawno na łamach „PB” mówił, że dostawcy telekomunikacyjni komunikują już realizację projektów z obszaru 5G. Sęk w tym, że są one umiejscowione na pozajmowanych już pasmach częstotliwości, przeznaczonych dla sieci 3G i 4G. W praktyce oznacza to, że np. użytkownicy smartfonów z dostępem do nowej sieci prawie nie odczuwają przyspieszenia w przesyle danych.

Na masowe wdrożenie sieci 5G czekają przedstawiciele wielu branż gospodarczych - od przemysłu po rozrywkę. Przejście na sieć nowej generacji może przynieść im konkretne korzyści. Eksperci wymieniają np. optymalizację kosztów mediów dzięki zautomatyzowanemu i zdalnemu monitorowaniu danych z wodomierzy i innych liczników. Szybka i bardziej niezawodna komunikacja cyfrowa może zwiększyć poziom digitalizacji biznesu i wprowadzić usprawnienia w obszarze obsługi klienta. Zastosowań technologii w 5G, które mogłyby być zauważalne nawet przez najmniejsze firmy i konsumentów, jest znacznie więcej.

- Bez dużej przepustowości jednak to nie może się udać – komentuje Piotr Mieczkowski.

Świat pod nadzorem internetu rzeczy

Zdaniem szefa Fundacji Digital Poland w Polsce największym zainteresowaniem ze strony biznesu cieszy się internet rzeczy, „już całkiem sprawnie działający na sieciach 4G (w formie standardu NB-IoT lub LTE-M)”. Nowe technologie oparte na 5G szybko przyswoi przemysł, zwłaszcza w kontekście poprawy łączności urządzeń w fabrykach (istnieją już pierwsze wdrożenia takich sieci w Polsce).

- Ważnym polem zastosowań tej technologii jest właśnie przemysłowy internet rzeczy, czyli m.in. przekazywanie danych z czujników pomiarowych do systemów odpowiadających za sterowanie i nadzór. Kompleksowe opomiarowanie zakładów pracy pozwala także na stosowanie algorytmów „predictive maintenance”, czyli konserwacji predykcyjnej, pozwalającej wykrywać defekty w funkcjonowaniu urządzeń, zanim wystąpią awarie. Dzięki tym systemom możliwe są znaczne oszczędności, wynikające z zachowania ciągłości produkcji – wskazuje Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Siemensie Polska.

Szansa zwiększenia poziomu cyfryzacji fabryk

5G odegra znaczącą rolę w rozwoju przemysłu 4.0 i koncepcji „smart factory”.

– Wachlarz potencjalnych zastosowań tej technologii w zakładach produkcyjnych jest bardzo szeroki. W przyszłości trudno będzie wyobrazić sobie fabrykę bez infrastruktury opartej na wewnętrznej komunikacji działającej w 5G oraz kolejnych generacjach sieci mobilnych, o jeszcze wyższych standardach - wskazuje Łukasz Otta.

Przemysł może także wdrożyć 5G w aplikacjach rozszerzonej rzeczywistości, przeznaczonych dla techników serwisu i konserwacji.

– Można już korzystać z takich narzędzi, jednak ich potencjał jest ograniczony, ponieważ parametry sieci starszych generacji są w wielu przypadkach niewystarczające do optymalnego działania - zauważa Łukasz Otta.

Wraz z rozwojem 5G zwiększać się będzie także liczba robotów mobilnych oraz autonomicznych pojazdów w sektorze transportu i logistyce.

– Innym ważnym zastosowaniem są pomiary emisji CO2, coraz popularniejsze także w polskich zakładach produkcyjnych. Według badania Siemensa „Smart Industry Polska 2021” ślad węglowy monitoruje już 26 proc. firm, wśród nich 24 proc. to małe przedsiębiorstwa, a 33 proc. - średniej wielkości - mówi Łukasz Otta.

- Siemens testuje koncepcję przemysłowego 5G w znajdującym się w Norymberdze Siemens Automotive Showroom and Testcenter wykorzystując do tego celu pasmo 5G o częstotliwości od 3,7 do 3,8 GHz. Prowadzimy kompleksowe testy w rzeczywistym środowisku przemysłowym, pozwalające zweryfikować wydajność rozwiązań opartych na technologii 5G. Badane są m.in. zautomatyzowane pojazdy sterowane [automated guided vehicles - przyp. red.] wykorzystywane w intralogistyce inteligentnej produkcji - mówi przedstawiciel Siemensa.

Jego zdaniem w najbliższej przyszłości rozwiązania 5G instalowane będą w zakładach produkcyjnych w formie zamkniętych sieci wewnętrznych, służących wyłącznie do komunikacji przemysłowej w obrębie całej fabryki.

Polska perspektywa mniej optymistyczna

Problemem polskiej gospodarki w kontekście tworzenia nowych rozwiązań opartych na sieci 5G może być niski poziom innowacyjności.

- Wraz z pojawieniem się sieci 5G po raz kolejny będziemy adaptować światowe produkty. Oczywiście dzięki niej mogą rozwijać się kolejne generacje polskiego IT, ale w symbiozie z rynkiem światowym. Rozwój 5G w Polsce jest więc kluczowy w utrzymaniu naszej konkurencyjności - podkreśla prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej, prezes Transition Technologies.

Jak jego zdaniem będą przebiegać rynkowe zmiany?

- Na początku zobaczymy zmiany w komunikacji, multimediach, nowej formie rozrywki, a dopiero potem w rozwiązaniach przemysłowych. 5G to oczywiście także wielkie możliwości rozwoju zupełnie nowych rozwiązań. Na pewno zmienią się nasze drogi, ulice, sposób zamawiania i kupowania towarów - co już odmieniła pandemia. Zmieni się również zarządzanie miastami i przemysł, który będzie dalej zmierzał w kierunku nowoczesnych fabryk, zmniejszających bezpośredni udział pracy ludzkiej, zastępowanej robotami i digitalizacją. Pytanie, kto może rozwijać takie nowe aplikacje i zdobywać rynki - czy firmy, które mają powszechny dostęp do 5G w danym kraju, mogą potem sprzedawać nowatorskie rozwiązania na rynkach światowych? Takich firm w Polsce nie jest za wiele – zaznacza Konrad Świrski.

Wielki postęp, wielkie problemy

Patrząc na światowe aspiracje technologiczne i globalne trendy rynkowe, wcześniej czy później 5G będzie podstawą do zmian we wszystkich sektorach. Zdaniem prezesa Transition Technologies odbędzie się to tak, jak w przypadku dobrze znanych technologii komunikacji bezprzewodowej, powszechne używanych urządzeń mobilnych czy chmury obliczeniowej.

- 5G da nowy impuls do jeszcze szybszej i nieskrępowanej komunikacji pomiędzy klientami, urządzeniami i firmami. Prawdopodobnie pokaże, że nasze życie może wyglądać inaczej. Stanie się ono wygodniejsze, szczególnie w pod względem możliwości kupowania produktów i korzystania z rozrywki - uważa Konrad Świrski.

Postępowi technologicznemu będą jednak towarzyszyć wyzwania.

- W nowej rzeczywistości pojawią się nowe problemy, obawy o stosowanie reguł demokratycznych społeczeństw, pytania o rolę nadzoru państwa, a nawet wykluczenie cyfrowe części społeczeństwa, nienadążającej za zmianą. 5G jest pewnego rodzaju fundamentem „nowego świata”, który widzimy na filmach science fiction - króluje tam automatyczny transport, dostęp do informacji z urządzeń nowej generacji i pewnego rodzaju połączenie człowieka z siecią. Należy pamiętać, że są też „pesymistyczne” wizje. Ich autorzy ostrzegają, że postęp może się wiązać z utratą indywidualizmu, prywatności i nadmierną ingerencją niekoniecznie demokratycznej wersji władzy państwowej – zwraca uwagę profesor.

Tak technologia zmieni świat Ryszard Hordyński dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska Jesteśmy dzisiaj świadkami gwałtownych przemian w wielu branżach gospodarki i niejednokrotnie są one efektem coraz odważniejszych inwestycji w nowoczesne sieci 5G. Rozwiązanie to oferuje bowiem szereg korzyści, które mogą poprawić działanie wielu różnych branż – od przemysłu przez ochronę zdrowia i handel, na rozrywce kończąc. Możliwości 5G są ograniczone tylko wyobraźnią przedsiębiorców. Ponad 40 lat temu nikt nie tworzył internetu z myślą, że dzięki niemu będziemy oglądać filmy, organizować telekonferencje czy robić świąteczne zakupy. Tak samo jest z 5G – jego prawdziwe korzyści dla biznesu poznamy, gdy ktoś wpadnie na pomysł, który całkowicie zmieni działanie rynków. Jednymi z podstawowych zalet 5G są szybkość przesyłu danych, wyraźnie lepsza stabilność połączeń oraz zredukowanie opóźnień w komunikacji niemal do zera. Oznacza to, że wszyscy będziemy mogli np. przesyłać wideo, dźwięk i obrazy w wysokiej rozdzielczości natychmiast, bez opóźnień i zakłóceń. Pracownicy zdalni będą mogli np. bezproblemowo uczestniczyć w komunikacji wideo jakości HD bez względu na to, gdzie się znajdują i z dowolnego urządzenia. A co te korzyści oznaczają w szerszym kontekście? Innowacyjne organizacje, które chcą korzystać z najnowocześniejszych aplikacji, takich jak AR czy VR, będą mogły to robić w bardziej efektywny sposób właśnie dzięki 5G. Na przykład pracownicy fabryk lub kopalń będą mogli się szkolić się w zakresie obsługi nowych maszyn w bezpieczny sposób, za pomocą wirtualnych symulacji. Rozwój 5G przyniesie także poprawę przepustowości sieci, co zwiększy również liczbę urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować. Będziemy świadkami gwałtownego wzrostu liczby interakcji typu maszyna–maszyna. Łączność ta pomoże np. w automatyzacji zakładów przemysłowych, co podniesie ich efektywność i umożliwi oszczędności zarówno finansowe, jak i energetyczne z korzyścią dla klimatu. Ale to nie wszystko. Firma kurierska lub logistyczna może np. wykorzystać rozwiązania IoT zasilane 5G zarówno do uruchomienia floty dronów dostawczych, jak i do optymalizacji tradycyjnych usług. W handlu rozwój 5G i interakcji maszyna–maszyna może z kolei pozwolić firmom na lepsze wykorzystanie inteligentnych półek, które mogą analizować, kiedy produkt jest na wyczerpaniu, i automatycznie uruchamiać procesy dostawcze, co pozwoli utrzymać płynność i wydajność łańcucha dostaw. Piąta generacja mobilnej telekomunikacji pozwoli nam znacząco podnieść zarówno komfort życia, jak i działalności biznesowej. Musimy jednak pamiętać, że jej wprowadzeniu będzie towarzyszyć nie tylko doskonalenie istniejących procesów i usług, ale przede wszystkim pozwoli ona na stworzenie jeszcze nieznanych, na których wyrosną nowe biznesy.