System zarządzania ruchem drogowym o wartości ok. 880 mln zł będzie gotowy do końca roku

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) na sieci TEN-T - etap I, największy tego typu projekt w Europie, ma zostać oddany do użytku do końca tego roku - poinformował PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak. Wartość projektu to około 880 mln zł.

"KSZRD na sieci TEN-T - etap I to w tej chwili największy tego typu projekt w Europie. Wartość łączna to około 880 mln zł, a dofinansowanie środkami unijnymi wynosi ponad 123 mln euro. To główny element tworzenia w Polsce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem" - powiedział Szymon Piechowiak z GDDKiA. "Oddanie tego pierwszego etapu zaplanowano do końca tego roku" - dodał.