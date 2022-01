Sytuacja w Kazachstanie i Libii wsparciem dla cen ropy

Notowania ropy naftowej znajdują się obecnie na drodze do zakończenia bieżącego tygodnia zwyżką – co byłoby już trzecim z rzędu tygodniowym wzrostem cen tego surowca. Cena ropy naftowej WTI dzisiaj sięgnęła już poziomu 80 USD za baryłkę, natomiast notowania ropy naftowej Brent przekraczają już poziom 82,50 USD za baryłkę. W obu przypadkach są to najwyższe poziomy cenowe od listopada ub.r.

Zwyżkom cen ropy naftowej sprzyja globalny optymizm, wynikający z oczekiwań relatywnie niewielkiego wpływu wariantu Omikron na popyt na ropę naftową na świecie. Stronie popytowej pomaga także stonowane stanowisko OPEC+ w kwestii limitów produkcji ropy, jak również problemy niektórych państw kartelu z wydobyciem, wynikające m.in. z problemów infrastrukturalnych (Nigeria, Angola).