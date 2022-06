Szansa na wznowienie eksportu zbóż z ukraińskich portów

Presję na ceny pszenicy wywołują wczesne zbiory w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również szanse na wznowienie eksportu tego zboża z Ukrainy. Według doniesień agencji Reuters, bazujących na potwierdzeniu ze strony tureckich i rosyjskich władz, jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele ONZ, Ukrainy, Rosji oraz Turcji spotkają się, by omówić utworzenie bezpiecznego korytarza na Morzu Czarnym, umożliwiającego przepłynięcie statków transportujących zboże z ukraińskich portów.

Eksport zbóż z Ukrainy został wstrzymany po inwazji wojsk rosyjskich na ten kraj 24 lutego br. Jeśli faktycznie doszłoby do przełomu w rozmowach i pojawiłaby się realna szansa na wznowienie eksportu zbóż z tego kraju, to presja na ceny zbóż na światowych rynkach z pewnością by się pogłębiła.