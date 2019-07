Jak budować polski pojazd elektryczny?

„Puls Biznesu”: Od kiedy interesuje się pan elektrycznymi samochodami? Piotr Moncarz: Pierwsza konferencja w Stanfordzie, na której poważnie mówiliśmy o samochodzie elektrycznym, odbyła się siedem lat temu. Nisza robiła się coraz bardziej widoczna, więc przyjeżdżając do Polski, mówiłem: wejdźmy w tę próżnię. Poprzedni rząd nie wszedł. Obecny się na to nastawił. Dostałem zaproszenie do zespołu pracującego nad tym projektem i je przyjąłem. Jest szansa spięcia polskiego potencjału z tym, co mogą dać światowi liderzy technologii. Konkretną pracę zaczyna się od czego? Od konkursu na karoserię. Samochód musi mieć kształt, w którym wszystko, nad czym pracujemy, powinno się zmieścić. Kształt jest też potrzebny do komunikacji społecznej i pomaga zbudować emocje wokół projektu. Nie powinno się zacząć od czegoś ważkiego, np. od baterii? O bateriach warto rozmawiać, ale decyzje w tej chwili byłyby chyba przedwczesne. Popatrzmy najpierw, w jakim kierunku pójdzie świat. Co po karoserii? Równolegle z konkursem na karoserię powinny ruszyć programy sektorowe, np. związane z silnikiem. Potem przyjdzie czas na wybór tego, co...