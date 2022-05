Szef Fed nie obiecuje „miękkiego lądowania”

Powell, który został wybrany na drugą kadencję na stanowisko szefa banku centralnego USA, oświadczył, że nie może obiecać tzw. miękkiego lądowania gospodarki, czyli uniknięcia pogorszenia koniunktury, a nawet recesji z powodu rosnących stóp procentowych.

Jerome Powell, fot. Bloomberg

- Będzie to trudne do osiągnięcia obecnie, co najmniej z kilku powodów – powiedział szef Fed.

Zwrócił uwagę, że w sytuacji kiedy duży popyt na pracowników powoduje szybki wzrost płac, uniknięcie recesji po zdecydowanym zacieśnieniu polityki monetarnej będzie trudne.

- Będzie to wyzwanie, nie będzie to łatwe – powiedział Powell. – Niemniej uważamy, że są ścieżki, którymi możemy dojść do celu – dodał.

Szef Fed podkreślił, że celem jest sprowadzenie inflacji do 2 proc. bez powodowania recesji czy też „utrzymania dość silnego rynku pracy”.

- Uważam, że tym, czego z pewnością nie wolno nam zrobić, to nie przywrócić stabilności cen. W gospodarce nic nie działa, nie działa ona dla nikogo, bez stabilności cen – oświadczył Powell.