Robert Kaplan uważa, że Fed powinien rozpocząć stopniową redukcję zakupów obligacji raczej szybciej niż później. Szef Fed w Dallas argumentuje, że duże zakupy obligacji prowadzą do podejmowania przez inwestorów zbyt dużego ryzyka.

- Poparłbym szybsze dostosowanie tych zakupów, ale kiedy to się zacznie, preferowałbym, aby odbywało się to stopniowo – powiedział Kaplan.

Jego zdaniem, Fed powinien zmniejszać zakupy obligacji skarbowych o 10 mld USD, a obligacji bazujących na wpływach z hipotek o 5 mld USD i zakończyć cały program w ciągu ośmiu miesięcy. Obecnie Fed każdego miesiąca kupuje obligacje skarbowe za 80 mld USD i obligacje bazujące na wpływach z hipotek za 40 mld USD.

Robert Kaplan, fot. Bloomberg

Kaplan to jeden z pierwszych członków władz Fed, który wezwał do rozpoczęcia redukowania zakupów obligacji przez bank centralny. Jego zdaniem, taka polityka nie jest odpowiednia do rozwiązania obecnych problemów gospodarki. Ponadto wcześniejsze rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji może pomóc obniżyć presję na podwyższenie stóp w przyszłości.

- Dostosowanie tych zakupów wcześniej może w rzeczywistości pozwolić nam być bardziej cierpliwymi później ze stopami – powiedział Kaplan.

Według mediany prognoz członków FOMC, stopa procentowa zostanie podwyższona dwa razy w 2023 roku. Jednak 7 z 18 członków opowiada się, aby wzrost stóp rozpoczął się szybciej.