Szlaki wodne nabierają blasku

W Polsce co roku przybywa miłośników urlopu pod żaglami. Chętnie czarterują mniejsze i większe jednostki. Powstaje coraz więcej ekomarin, i to nie tylko na Mazurach. Modernizowane są szlaki wodne, przebudowywane kanały, budowane ośrodki rekreacyjno-sportowe, na które można pozyskiwać unijne dofinansowanie. Zyskują zarówno turyści, jak i regiony.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpiękniejszą i najsłynniejszą trasą żeglugową, która w linii prostej wynosi 111 km. Infrastruktura była jednak niewystarczająca. Teraz powoli staje się coraz bardziej przyjazna.

Szybciej i bezpieczniej

Przez śluzę: Bełdany łączą się z jeziorami Guzianka Mała i Wielka i dalej z jeziorem Nidzkim. AdobeStock

Kilka lat temu przeprawa przez śluzę Guzianka – najważniejszy węzeł komunikacyjny na szlaku – była sporym wyzwaniem, mogła trwać kilka godzin. Każdego dnia w kolejce na przepłynięcie czekało nawet kilkaset jachtów żaglowych, motorówek i statków. Tymczasem do komory śluzy może wpływać od sześciu dużych do kilkunastu mniejszych jednostek.

Słynna Guzianka, znana wszystkim turystom odwiedzającym Mikołajki i całe Mazury, powstała 1879 r., więc jej stan nie jest najlepszy. Po decyzji o remoncie postanowiono wybudować nową śluzę, by nie blokować przepływu żaglówek i statków w pełni sezonu. Ruch ze starej przeprawy zastępuje od dwóch lat Guzianka 2 w Rucianem-Nidzie, łącząca jeziora Guzianka i Bełdany z Nidzkim. Po zakończeniu remontu pierwowzoru będzie go wspomagać, by usprawniać ruch wodny. Śluza Guzianka będzie obsługiwała duże statki, a nowa – mniejsze jednostki.

Remontowane są również kanały. Niegociński, Grunwaldzki, Piękna Góra i Tałcki już przeszły przebudowę. Prace podjęto również przy innych. Na Kanale Węgorzewskim i rzece Węgorapie zakończą się wiosną 2023 r. Wody Polskie ogłosiły również przetarg na remont śluzy i jazu w Karwiku. Na budowę i przebudowę infrastruktury na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka 2 i remontem śluzy Guzianka oraz przebudowę i umocnienie pięciu kanałów przeznaczono ponad 163,5 mln zł, z czego prawie 94,8 mln zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Mazury nie tylko latem

Olsztyn: Plaża miejska nad jeziorem Ukiel i Marina Lounge Club. Wojciech Wojcik / Forum

W Olsztynie, nad jeziorem Ukiel potocznie nazywanym Krzywym, powstało natomiast Centrum Rekreacyjno-Sportowe – najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks służący aktywnemu wypoczynkowi. W jego części głównej znajduje się kapitanat i jedna z największych na Mazurach wypożyczalni sprzętu wodnego z flotą 216 jednostek pływających. Do dyspozycji gości jest jacht kabinowym Maxus 22, łodzie żaglowe Omega, kajaki, kanu, rowery wodne łodzie, deski z żaglami, z latawcami do kitesurfingu i skutery wodne. Są też szatnie, prysznice, platformy wypoczynkowe, place zabaw, boiska, skatepark, który zimą zamienia się w snowpark, pomosty spacerowe i ścieżki pieszo-rowerowe w zimie będące trasami do narciarstwa biegowego. Do kompleksu należy również Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa z wypożyczalnią sprzętu sportowego, czynne cały rok boisko do siatkówki plażowej oraz siłownia z odnową biologiczną. Ostatnią częścią CSR Ukiel jest Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego.

W kompleksie organizowane są liczne imprezy sportowe, takie jak Olympic Cup – Puchar Świata w Żeglarstwie w klasie 49er, Grand Prix i Amatorskie Mistrzostwa Olsztyna w Triatlonie MTB, Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w Siatkówce Plażowej, Match Racing – Puchar Świata w Żeglarstwie Mieczowym oraz największa w mieście impreza muzyczna – Olsztyn Green Festival.

Inwestycja kosztowała ponad 63,67 mln zł, z czego prawie 21,29 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki niej sezon w Olsztynie trwa cały rok. W lecie są kąpieliska, a zimą sztuczne lodowisko. Działa też wypożyczalnia nart biegowych.

Żeglarskie Podkarpacie

Bieszczady: Cypel Polańczyka z lotu ptaka. Robert Neumann / Forum

Jeziora to nie tylko Mazury. Turystów przyciągają także Bieszczady, gdzie nie brakuje pięknych widoków i atrakcji. Narzekać nie mogą też amatorzy żeglarstwa, tłumnie pojawiający się w Polańczyku, odkąd powstała w nim Eko Marina – wyjątkowe miejsce nad Jeziorem Solińskim.

W Eko Marinie Polańczyk można wyczarterować jacht (także katamaran), wypożyczyć łódź z silnikiem, kajak lub inny sprzęt pływający. Można też wziąć udział w organizowanych tu regatach lub wybrać się w rejs turystyczny. Amatorzy opalania mają do dyspozycji pływające plaże nad basenami i brodzikami dla dzieci. W kompleksie znajduje się również Tawerna pod Żaglami – restauracja z tarasem widokowym serwująca świeże grillowane ryby, bosmanat z zapleczem sanitarnym i kapitanat ze szkołą żeglarską.

Inwestycja pochłonęła 11,6 mln zł, z czego 8,7 mln zł pochodziło z programu Polska Wschodnia. Zyskały na niej całe Bieszczady.