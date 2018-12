Szwajcarzy chcą przejąć ABC Datę

Also chce zostać liderem rynku dystrybucji IT w Polsce, więc ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji spółki z GPW.

Szwajcarska grupa Also oraz MCI w piątek po sesji ogłosiły wezwanie do sprzedaży 46,5 mln akcji ABC Daty, dających prawo do 37,1 proc. głosów na walnym. Za jedną akcję oferują 1,3 zł (na piątkowym zamknięciu kosztowały 1 zł), co daje wycenę spółki na poziomie 164 mln zł. MCI, który kontroluje obecnie 60,72 proc. akcji ABC Data w wezwaniu chce kupić akcje dające 3,15 proc. głosów, a spółka Also 34 proc. Łączna liczba akcji objętych wezwaniem nie sumuje się do...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 229 zł 186,18 zł netto 449 zł 365,04 zł netto 769 zł 625,20 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 369 zł 300,00 zł netto 649 zł 527,64 zł netto 1099 zł 893,50 zł netto 1389 zł 1129,27 zł netto 1699 zł 1381,30 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 15 miesięcy 18 miesięcy Więcej/Mniej opcji