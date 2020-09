Szwed: w przyszłym roku minimalna emerytura wzrośnie do 1250 zł brutto

W przyszłym roku minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł i wyniesie 1250 zł brutto - powiedział w "Super Expressie" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"Chcemy, żeby najniższe emerytury, tak jak do tej pory, wzrastały. Szczególnie najbiedniejszym seniorom trzeba pomagać i robimy to konsekwentnie. W tym roku podnieśliśmy minimalną emeryturę do 1200 zł, a w przyszłym będzie to już 1250 zł" - poinformował Szwed w rozmowie z gazetą.



"Chciałoby się oczywiście więcej, ale możliwości budżetowe są, jakie są" - dodał.



Gazeta przypomina, że w maju 2021 seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę w wysokości emerytury minimalnej - 1250 zł brutto. W Sejmie trwają też prace nad ustawą, która pozwoli wypłacić w listopadzie 2021 r. czternaste emerytury. Całą czternastkę - pisze "SE" - dostaną osoby z emeryturą do 2400 zł brutto. Przy wyższych emeryturach świadczenie będzie odpowiednio mniejsze, według zasady "złotówka za złotówkę".