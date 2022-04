Tajwański eksport z nowym rekordem

Tajwańskie ministerstwo finansów podało, że w marcu 2022 r. wartość zagranicznych dostaw zwiększyła się o 21,3 proc. w ujęciu rocznym osiągając pułap 43,5 mld USD. Wynik okazał się nieco lepszy od mediany prognoz, która zakładała wzrost rzędu 21 proc. Warto jednak podkreślić, że w lutym dynamika zwyżki była zdecydowanie większa i sięgnęła 34,8 proc.

Z kolei import wzrósł w marcu o 20,3 proc. przy konsensusie na poziomie 20,5 proc. i zwyżce o 35,3 proc. w lutym.

Marcowy wzrost eksportu był ponownie napędzany ogromnym popytem na komponenty elektroniczne i półprzewodniki. Eksport podzespołów elektronicznych wzrósł w marcu o 35,6 proc. do 18,24 mld USD, co jest również rekordem miesięcznym, przy czym eksport półprzewodników zwiększył się o 38,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W ujęciu geograficznym, sprzedaż do Chin, największego partnera handlowego Tajwanu, rósł o 13,4 proc. do 18,03 mld USD, w porównaniu z 39,9-proc. dynamiką w porównaniu z lutym. Z kolei dostawy do Stanów Zjednoczonych zwiększyły się o 36,6 proc., nieco wolniej niż odnotowany wzrost o 40,3 proc. miesiąc wcześniej.