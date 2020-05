Poczta Polska uruchamia pierwszych 200 nowych automatów paczkowych

Poczta Polska oddała do użytku nowe automaty do odbioru paczek w stolicy. Pierwszy z nich uruchomiono w czwartek w nowej filii Poczty na osiedlu Port Praski przy ul. Sierakowskiego. Spółka zapowiada, że do końca października w całej Polsce będzie 200 takich urządzeń.