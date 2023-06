TFI mBanku chce odczarować fundusze

Do końca 2023 r. stworzone przez mBank TFI planuje formalnie przejąć 13 funduszy stworzonych specjalnie dla klientów mBanku, ale zarządzanych dotychczas przez PKO TFI, Rockbridge TFI i Skarbiec TFI. Produkty z pierwszych dwóch TFI będą dalej istnieć, ale oferta mTFI ma się oprzeć na produktach skupionych dotychczas w parasolu Gotowe Strategie SFIO (wcześniej zwał się mFundusze Dobrze Lokujące). Zawiera on osiem funduszy, z których siedem łączy inwestowanie na rynkach akcji i obligacji. Na takich mieszankach mTFI chce budować swoją pozycję rynkową.

- Wydaje się, że branża TFI popełniła potężne błędy. Ponieważ tworzymy TFI później od innych, nie chcemy iść tą samą drogą, co wszyscy – zaznacza Bartosz Pawłowski, wiceprezes mTFI.

Wyróżniać ofertę mają już same nazwy funduszy: Strategia na minimum rok, 3 lata, 5 lat, 7 lat i 10 lat.

- W klasycznej nomenklaturze mogłyby się zwać konserwatywny, stabilny, zrównoważony itd. My akcentujemy czas inwestycji, bo to jedyne, co rozumieją ludzie, którzy dotychczas nie inwestują – wyjaśnia Bartosz Pawłowski.

Trzy z tych funduszy mają jednak kilkuletnią historię i wcześniej miały równie nieszablonowe nazwy: mFundusz dla każdego, dla aktywnych, dla odważnych. Nowe nazwy wprowadzono z końcem maja 2023 r.

To nas nie interesuje: Nie chcemy robić funduszy PPK. Jest już za późno – mówi Bartosz Pawłowski, wiceprezes mTFI.

Co TFI zrobiło by klienci zarabiali?

Kamil Figlarek, dyrektor departamentu inwestycji mBanku, twierdzi, że zmiana wynika z przeprowadzonych badań.

- Nie chcemy straszyć klientów nazwą, która niewiele znaczy, a fundusze muszą jakoś się odróżniać. Te nazwy idealne nie są. Należy je prezentować w jakimś kontekście, by klienci nie myśleli, że w tych funduszach obowiązują kilkuletnie lock-upy – podkreśla Kamil Figlarek.

Bank, który jak na swoją wielkość i tak ma niewiele placówek, planuje oprzeć dystrybucję na systemie internetowym. Jego częścią mają być tworzone dopiero funkcjonalności pokazujące strukturę inwestycji poszczególnych funduszy, ich zachowanie w kontekście horyzontu inwestycyjnego zawartego w nazwie, a także komentarze zarządzających. Założeniem jest to, by przekazać klientom nie tylko same wyniki funduszy, ale to, co pracownicy mTFI zrobili, by pieniądze klientów banku zarabiały.

ETF-y i zabezpieczenie walutowe

mTFI nie chce selekcjonować akcji i obligacji, które fundusze będą kupować. Chce wybierać ETF-y. Strategie na ileś lat czy też fundusze cyklu życia przeznaczone do oszczędzania na emeryturę będą po prostu paletami wybranych ETF-ów. Jako mFundusze Dobrze Lokujące inwestowały w ETF-y, zwykłe fundusze, a także bezpośrednio w papiery wartościowe.

- Ciężko się bić z ETF-ami, ale jednocześnie większość ludzi nie potrafi optymalnie wybrać ETF-u. Tymczasem ETF ETF-owi nierówny, a inwestorzy indywidualni mogą kupować tylko te europejskie. Amerykańskie przepisy sprawiają, że cały obrót ETF-ami musi odbywać się na giełdach. W Europie obrót giełdowy to mniejszość, większość obrotu odbywa się poza rynkiem regulowanym z mniejszymi spreadami i opłatami. Do tego dochodzi kwestia zabezpieczenia walutowego. Według mnie zabezpieczenie walutowe to dodatkowy element zabezpieczenia klienta – komentuje Bartosz Pawłowski.

W mBanku rozważano w zasadzie takie same koncepcje zarządzania pieniędzmi klientów, ale bez formalnego wykorzystania funduszy. Kwestia zabezpieczenia walutowego i podatków przeważyła jednak szalę na rzecz funduszy. mBank obawiał się reakcji klientów na sytuacje, w których jakiś zagraniczny indeks spadnie, a klienci będą musieli zapłacić podatek.

Opłata za zarządzanie funduszami pełnymi ETF-ów to 0,75-1,75 proc.

- Nie mamy ambicji bycia najtańszym TFI – przyznaje Bartosz Pawłowski.