The Telegraph: Chiny dokonały przełomu w produkcji chipów, któremu USA chciały zapobiec

Chipy w najnowszym smartfonie Huawei są prawdopodobnie wykonane w opracowanej w Europie technologii, która niedawno została objęta przez USA restrykcjami, aby Chiny nie mogły z niej korzystać, informuje The Telegraph.

Dziennik powołuje się na ustalenia firmy TechInsights, która zbadała Kirin 9000S, główny procesor zaprezentowanego w ubiegłym tygodniu przez chińskie Huawei najnowszego smartfona Mate 60. Chip miał zostać wyprodukowany w technologii EUV, czyli litografii skrajnego ultrafioletu. Opracowała ją holenderska firma ASML i zastosowała w urządzeniach do produkcji chipów. Sankcje wprowadzone przez USA nie pozwalają sprzedawać ich do Chin.

Procesor stosowany w Mate 50 wyprodukował chiński, częściowo należący do państwa, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Największy chiński producent chipów znalazł się w 2020 roku na amerykańskiej „czarnej liście” firm w związku z ryzykiem, że jego produkty mogą być wykorzystywane do celów militarnych, przypomina The Telegraph.

Rząd USA wprowadzając restrykcje chciał, aby do Chin nie trafiały urządzania pozwalające im na produkcję chipów w technologii mniejszej niż 14 nanometrów, która była uważana za najnowocześniejszą w 2015 roku. Kirin 9000s jest wyprodukowany w technologii 7 nanometrów.