To musisz wiedzieć przed sesją na GPW 22 VIII 2023

10 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.

1. Na Wall Street drożały głównie technologiczne blue chipy. Więcej...

2. Akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka mają wrócić pod bezpośrednią pieczę skarbu państwa. Proponowana cena to 45 zł - około 32 proc. więcej od kursu na GPW. Więcej...

3. Zapraszamy na czat inwestorski z Mateuszem Wcześniakiem, prezesem Movie Games, który odbędzie się we wtorek, 22 sierpnia, o godz. 10. Więcej...

4. Kurs XTB załamał się. Zarząd zabrał głos. Więcej...

5. Rada dyrektorów Kernela podjęła uchwałę o rozpoczęciu emisji akcji skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Jej wartość to 60 mln USD (ok. 246 mln zł). Więcej...

6. Dębica poinformowała, że po ugaszeniu pożaru w fabryce od 22 sierpnia będzie mogła pracować na około 55 proc. pierwotnych mocy produkcyjnych.

“Możliwy termin przywrócenia działalności produkcyjnej na poziomie sprzed zdarzenia oraz szacowana wartość strat nie są jeszcze znane”- podano.

Jak zaznaczono, produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń.

7. Zarząd Benefit Systems poinformował w poniedziałek wieczorem, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki od decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej...

8. Budowlanka ciągnie Cognor w dół. Więcej...

9. S&P obniżył ratingi kilku amerykańskich banków. Powodem trudne warunki operacyjne. Więcej...

10. W I półroczu 2023 r. skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Mostostalu Warszawa wyniósł 5 mln zł, szacuje zarząd spółki. Więcej...