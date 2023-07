To musisz wiedzieć przed sesją na GPW 27 VII 2023

10 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.

1. Fed zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe o 25 pkt baz.

Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział na konferencji po decyzji o podwyżce stóp, że proces sprowadzenia inflacji do 2 proc. ”potrwa jeszcze długo”. Nie wykluczył podwyżki we wrześniu, ale rynek w to nie wierzy.

2. S&P500 spadał na zamknięciu środowej sesji o mniej niż 1 pkt. czyli 0,02 proc. Nasdaq Composite stracił 0,1 proc. Średnia Przemysłowa Dow Jones wzrosła w środę trzynastą sesję z rzędu, co nie zdarzyło się od 1987 roku. Tym razem zyskała 0,2 proc. Od 7 lipca wartość indeksu blue chipów wzrosła już o 5,3 proc. Więcej...

3. Santander wycenia akcję JSW na 15 zł. Więcej...

4. Orzeczenie TSUE zmieniło nastawienie polskich sędziów w kwestii udzielania zabezpieczeń w sporach frankowiczów z bankami. Coraz częściej dostają oni zielone światło na niepłacenie rat. Więcej...

5. Wyniki XTB nie sprostały oczekiwaniom. Więcej...

6. Zarówno zawirowania geopolityczne, jak i anomalie pogodowe doprowadziły do dużej zmienności cen na rynku surowców. Wśród inwestorów widać duży niepokój. Więcej...

7. Steinhoff, główny akcjonariusz notowanego na GPW Pepco, w ramach obrony przed bankructwem wycofa się z rynków publicznych i przeniesie aktywa do nowego wehikułu. Więcej...

8. Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro (ok. 443 mln zł). Więcej...

9. Selena FM zawarła warunkową umowę kupna udziałów w spółce Imperalum, portugalskim producencie pap modyfikowanych APP. Więcej...

10. Wyniki kwartalne Meta Platforms okazały się lepsze niż oczekiwano. Właściciel Facebooka przedstawił również bardziej optymistyczną od rynkowej prognozę osiągnięć w obecnym kwartale, wynika z informacji przekazanych przez CNBC. Więcej...