Tobiszowski: PGG będzie rozszerzać się o kolejne podmioty i angażować w OZE

Polska Grupa Górnicza, największy krajowy producent węgla kamiennego, będzie rozszerzać się o kolejne podmioty, angażować w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, wykorzystaniem metanu i zgazowaniem węgla, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Zobacz więcej Grzegorz Tobiszowski fot. Marek Wiśniewski

„Polska Grupa Górnicza niedługo będzie się rozszerzać o kolejne podmioty i porządkować rynek sprzedażowy, będzie wchodziła w odnawialne źródła energii” – mówił we wtorek wiceszef resortu energii podczas poświęconej górnictwu debaty w ramach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.



Tobiszowski nie podał szczegółów planowanego rozszerzenia PGG o kolejne podmioty; wcześniej w mediach pojawiały się informacje o możliwych przygotowaniach do zbycia części aktywów należących do grupy energetycznej Tauron, skupionych obecnie w spółce Tauron Wydobycie.



W ocenie wiceministra, w ciągu najbliższych ponad 10 lat PGG zmieni się z firmy typowo wydobywczej w spółkę o szerszym profilu działalności w sferze energetyki.



„Jestem przekonany, że (do 2030 r. – PAP) Polska Grupa Górnicza będzie zarządzała wydobyciem węgla, projektami metanowymi, które będą obniżać koszty energii, projektami zgazowania węgla, fotowoltaiką, innymi źródłami energii” – wyliczał Tobiszowski.



Zapewnił, że w perspektywie 2030 r. Grupa będzie „konsorcjum o dobrych przepływach finansowych i stabilnych miejscach pracy, które będzie odprowadzać do budżetu miliardy zł podatków”. W pierwszych miesiącach tego roku – jak podał Tobiszowski – PGG odprowadziła do budżetu ponad 1 mld zł.



Wiceminister dodał, że także Jastrzębska Spółka Węglowa planuje rozszerzenie swojego zaangażowania w projekty energetyczne, oparte m.in. na metanie, gazie koksowniczym i produkcji wodoru na potrzeby transportu. W ocenie Tobiszowskiego, w perspektywie kompetencje polskich firm w tych dziedzinach będą komercyjnie udostępniane za granicą.



Nawiązując do przedstawionych w ostatnich miesiącach założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, wiceszef resortu energii podkreślił, że zakłada ona „pragmatyczny, logiczny i racjonalny dla polskiej energetyki sojusz źródeł energii, które wzajemnie się wspierają”. Chodzi – jak mówił Tobiszowski – o miks energetyczny oparty zarówno o węgiel kamienny i gaz, jak i odnawialne źródła energii (m.in. tzw. wielkoskalowe OZE, czyli głównie wiatraki na Bałtyku) i energię jądrową.



Tobiszowski przekonywał, że rozwój odnawialnych źródeł wymaga zabezpieczenia mocy w źródłach konwencjonalnych, w tym opartych na węglu kamiennym. Dlatego dalsze korzystanie z węgla, przy równoczesnym rozwoju OZE, jest – jak mówił wiceminister – polską racją stanu, związaną z krajowym bezpieczeństwem energetycznym, rozumianym jako ciągłość dostaw energii elektrycznej. Zaś popyt na energię – mówił Tobiszowski – systematycznie rośnie, wraz ze wzrostem gospodarczym.



Wiceminister przytoczył dane obrazujące systematyczny wzrost zużycia węgla w Azji, wobec spadku w Europie. Podkreślił, że spodziewany jest dalszy wzrost światowego zapotrzebowania na węgiel. „Od 2000 roku konsumpcja węgla na świecie wzrosła o 56 proc., podczas gdy w Europie spadła o 25 proc.” – mówił Tobiszowski, wskazując na przenoszenie się konsumpcji węgla i emisji CO2 z Europy na inne kontynenty, gdzie rygorystyczna polityka klimatyczna nie jest respektowana.