Transformacja to kategoria pojemna

Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) w tym roku jest nietypowy, ale ważna tradycja została podtrzymana — obecność prezesa Rady Ministrów.

Co prawda Mateusz Morawiecki w czwartek rano wpadł tylko na pół godziny, po drodze na śląskie obchody 40-lecia Solidarności, ale kilkudziesięciu uczestników miało okazję posłuchać go na żywo i nawet zadać kilka pytań. Do dorobku XII EKG bytność szefa rządu wniosła niewiele, ale obie strony są zadowolone, bo przecież chodziło o wzajemny symbol.