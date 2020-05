Transition Technologies odporne na wirusa

Grupa składająca się z kilkunastu firm IT zanotowała w I kw. rekordowe wyniki, zatrudnia i z optymizmem patrzy w przyszłość.

Grupa Transition Technologies, działająca w obszarze energii, gazu, informatyki medycznej i przemysłu, zwiększyła w pierwszym kwartale przychody o 25 proc. rok do roku do 100 mln zł. Rentowność brutto ukształtowała się na poziomie 10 proc. Koronawirus nie miał do tej pory negatywnego wpływu na działalność informatycznej firmy i spodziewa się ona utrzymania wzrostowego trendu przychodów w całym roku. Zatrudnienie w grupie od końca roku utrzymuje się na niezmienionym poziomie 1,8 tys. osób, ale obecnie trwa rekrutacja nowych pracowników.