Trigon kończy związki

Tuż przed walnym zgromadzeniem z nadzoru Skarbca Holdingu zrezygnowały dwie osoby. To efekt przetasowań u głównego akcjonariusza.

Na poniedziałek 10 grudnia 2018 r. planowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie Skarbca Holdingu, właściciela Skarbca TFI. Jego zwołania zażądał Real Estate Investment FIZ AN działający w ramach Copernicus Capital TFI. Oczekiwał zmian w radzie nadzorczej, którą zaledwie w październiku ukształtował głosując ramię w ramię z grupą Trigon. Ta przez spółkę Aoram dysponuje jedną trzecią akcji Skarbca, co daje status największego akcjonariusza. Potem pojawiło się jeszcze żądanie zwołania walnego z głosowaniem do rady grupami. Złożyły je PKO BP Bankowy OFE,...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 229 zł 186,18 zł netto 449 zł 365,04 zł netto 769 zł 625,20 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 369 zł 300,00 zł netto 649 zł 527,64 zł netto 1099 zł 893,50 zł netto 1389 zł 1129,27 zł netto 1699 zł 1381,30 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 15 miesięcy 18 miesięcy Więcej/Mniej opcji